АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018

Кейт Миддлтон намекнула, что у неё родится мальчик

Кейт Миддлтон весной родит своего третьего ребёнка. Герцогиня Кембриджская приехала в Лондон в красноречивом синем наряде. Фанаты королевской четы стали подозревать, что у Кейт с принцем Уильямом родится сын.

Кейт Миддлтон намекнула, что у неё родится мальчик

Тридцатишестилетняя Кейт Миддлтон двадцать седьмого февраля, прибыла с визитом в лондонский Королевский колледж гинекологов и акушеров. Супруга принца Уильяма, которая сейчас на седьмом месяце беременности, в учебном медицинском заведении присоединилась к обсуждению касательно проблем женского здоровья.

Некоторые посчитали, что своим платьем синего цвета герцогиня намекала на пол будущего малыша. Также на Миддлтон заметили серьги синего цвета от G. Collins & Sons и драгоценный синий кулон, стоимость которого около 8 400 фунтов стерлингов. Британские журналисты стали утверждать, что драгоценные украшения Кейт подарил её муж в честь рождения мальчика.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анонсирован ТОП-10 самых популярных в Москве
Брайан К.Вон собирается создать сольный филмьм о
Ученые использовали свойства жуков-светлячков для
Ксения Собчак на теледебатах облила водой
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Китайская компания JAC показала свой новый
Новый кроссовер Haval H4 появится в продаже в
Vodafone собирается создать сеть 4G на Луне в
Гарик Харламов поздравил себя с 37-летием
В Египте при столкновении двух поездов погибло
Садальский показал детское фото Татьяны
Skoda Vision X наделят бензиновым, газовым и
«Мегафон» мобильные счета абонентов привяжет к
Искусственный интеллект создал видеоклип для
Vernee Apollo 2 повторно представлен на Mobile
Учёные из США впервые из зубного камня древних
Джеймс Ганн раскрыл секрет о Груте из «Стражей
Эксперты назвали ТОП-7 авто с мощнейшей
Элисон Паркер взбудоражила фанатов эротическим
Искусственные цветы с нектаром и пыльцой созданы
Полина Максимова шокировала фанатов новой
Ученые в лабораторных условиях воссоздали
В Москве пенсионер умер в магазине после
Татьяне Васильевой исполняется 71 год
У Лолиты Милявской разгорелся конфликт с
Екатерина Стриженова выложила трогательный
Ученые: Сверхмассивные черные дыры превращают
Ученые: Инопланетяне могут выжить на луне Юпитера
В Чехии в течение 3 недель от гриппа умерли 50
"Летающий мозг" ИИ Симон будет выслеживать
Просмотреть все новости