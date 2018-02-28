Кейт Миддлтон намекнула, что у неё родится мальчик

Тридцатишестилетняя Кейт Миддлтон двадцать седьмого февраля, прибыла с визитом в лондонский Королевский колледж гинекологов и акушеров. Супруга принца Уильяма, которая сейчас на седьмом месяце беременности, в учебном медицинском заведении присоединилась к обсуждению касательно проблем женского здоровья.Некоторые посчитали, что своим платьем синего цвета герцогиня намекала на пол будущего малыша. Также на Миддлтон заметили серьги синего цвета от G. Collins & Sons и драгоценный синий кулон, стоимость которого около 8 400 фунтов стерлингов. Британские журналисты стали утверждать, что драгоценные украшения Кейт подарил её муж в честь рождения мальчика.