Веским аргументом для него стало существование полурадиальных тахионов, являющихся элементарными частицами, а также их скорость движения превышает световой аналог в вакууме. Исследования показали, что мир с физической реальностью действительно похож на Матрицу, управляемую внешним разумом.Он создает для людей определенные правила, исключающие случайные изменения. Таким образом, появилась музыка, звучащая в пространстве, имеющем 11 измерений, вместе с другими факторами, указывающим на реальность Высшего Существа.