Ученый Митио Каку нашел доказательства существования Бога
Ученый Митио Каку является профессором теоретической физики и разработчиком теории струн, а также его работы изучаются во всем мире. Сейчас он сообщил СМИ, что нашел доказательства существования Бога.
Веским аргументом для него стало существование полурадиальных тахионов, являющихся элементарными частицами, а также их скорость движения превышает световой аналог в вакууме. Исследования показали, что мир с физической реальностью действительно похож на Матрицу, управляемую внешним разумом.
Он создает для людей определенные правила, исключающие случайные изменения. Таким образом, появилась музыка, звучащая в пространстве, имеющем 11 измерений, вместе с другими факторами, указывающим на реальность Высшего Существа.
Веским аргументом для него стало существование полурадиальных тахионов, являющихся элементарными частицами, а также их скорость движения превышает световой аналог в вакууме. Исследования показали, что мир с физической реальностью действительно похож на Матрицу, управляемую внешним разумом.
Он создает для людей определенные правила, исключающие случайные изменения. Таким образом, появилась музыка, звучащая в пространстве, имеющем 11 измерений, вместе с другими факторами, указывающим на реальность Высшего Существа.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20