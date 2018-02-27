Ученые: Черные дыры могут стирать прошлое условного наблюдателя и показывать варианты будущего

Раньше все считали, что такие параметры не подлежат изменению, а потому даже теоретически невозможно попасть внутрь точки объектов, отделенных от Вселенной непреодолимым горизонтом событий. Новые расчеты показали, что она постоянно расширяется, так что некоторые из них могут осуществлять такие процессы.Для наблюдателя переход после стирания будет сопровождаться неопределенностью будущего. Математик подчеркнул, что это открытие только увеличило интерес к теории Эйнштейна, а также ответы на него можно найти в физических параметрах.