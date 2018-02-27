Высокие темнокожие мужчины визуально кажутся людям опаснее низкорослых собратьев – Ученые

Человеческий рост всегда был связан с привлекательностью, умом и успешностью, а также высокие лица получают хорошую работу и могут стать лидерами. Вот только данные исследования были посвящены белым людям, но афроамериканцы сталкиваются с иными стереотипами в жизни. После просмотра архивов полиции было замечено, что большинство задержанных особ имели показатели 177- 193 см.Во время опытов добровольцы тоже опасались данной категории лиц во время просмотра фото, что не относилось к светлокожим индивидуумам. Высокий рост не всегда позитивно отображается на человеческом образе и может усилить негативную реакцию из-за привычного мнения.