Ученые: На вершине Эвереста обнаружен редкий вид гималайских пауков

Огромная высота горы прекрасно известна альпинистам, но при подъеме на 7-метров начинается “зона смерти”, где нет следов живых существ. Однако членистоногие умудрились выжить на высоте 6700 м, хотя ночная температура воздуха в этом месте ниже 50 градусов.Данный вид является редким биологическим организмом планеты, способным прекрасно себя чувствовать в таких условиях. Пауки живут в трещинах или горных впадинах, а также могут переварить любую еду, подходящую их организму.