Дмитрий Дюжев поделился, что в свое время его свели с Тамарой Гвердцители обманом

В Кремлевском дворце несколько дней назад прошло выступление Тамары Гвердцители. На ее бенефис пришли множество гостей. А напарник исполнительницы по шоу «Две звезды» Дмитрий Дюжев откровенно признался, что их совместная работа началась с обмана.За спиной Тамары Гвердцители три брака. Но единственной любовью певица называет второго мужа Дмитрия, который был адвокатом. От первых отношений у нее имеется сын Александр, которому 31 год и он в данное время проходит обучение в Лондоне. У молодого человека пока нет семьи, а его знаменитая мама уже хочет стать бабушкой.За кулисами корреспонденты встретились с Дмитрием Дюжевым и он поведал, что сработался с артисткой благодаря обману. Когда он получил предложение поучаствовать в шоу, то сразу решил, что приедет в «Останкино» чтобы отказаться. На тот момент киноактер не хотел светиться перед зрителями во всяких шоу.А Гвердцители рассказали, что он давно мечтает с ней спеть. Поэтому Тамара очень была удивлена, когда он безразлично на все реагировал. А организаторы заявили, что они прекрасно смотрятся вместе. У Дмитрия так и не получилось отказаться от участия.