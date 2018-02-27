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Дмитрий Дюжев поделился, что в свое время его свели с Тамарой Гвердцители обманом

Дмитрий Дюжев рассказал, что благодаря обману началась их совместная работа.

Дмитрий Дюжев поделился, что в свое время его свели с Тамарой Гвердцители обманом


В Кремлевском дворце несколько дней назад прошло выступление Тамары Гвердцители. На ее бенефис пришли множество гостей. А напарник исполнительницы по шоу «Две звезды» Дмитрий Дюжев откровенно признался, что их совместная работа началась с обмана.

За спиной Тамары Гвердцители три брака. Но единственной любовью певица называет второго мужа Дмитрия, который был адвокатом. От первых отношений у нее имеется сын Александр, которому 31 год и он в данное время проходит обучение в Лондоне. У молодого человека пока нет семьи, а его знаменитая мама уже хочет стать бабушкой.

За кулисами корреспонденты встретились с Дмитрием Дюжевым и он поведал, что сработался с артисткой благодаря обману. Когда он получил предложение поучаствовать в шоу, то сразу решил, что приедет в «Останкино» чтобы отказаться. На тот момент киноактер не хотел светиться перед зрителями во всяких шоу.

А Гвердцители рассказали, что он давно мечтает с ней спеть. Поэтому Тамара очень была удивлена, когда он безразлично на все реагировал. А организаторы заявили, что они прекрасно смотрятся вместе. У Дмитрия так и не получилось отказаться от участия.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:35
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