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В Нижневартовске житель Омска хотел быстрее попасть домой и угнал маршрутку

СМИ сообщили о происшествии в Нижневартовске. Житель Омска хотел быстрее попасть домой и угнал маршрутку, после чего врезался в дорожный столб.

Сотрудники органов выяснили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии после посещения ресторана. Он заметил транспорт, стоящий на улице города, после чего решил сесть в салон, чтобы уехать из этого места. Водитель в это время отлучился на 15 минут и забыл ключи от замка зажигания в кабине.

В Нижневартовске житель Омска хотел быстрее попасть домой и угнал маршрутку


Пассажиру надоело сидеть без движения, и он решил воспользоваться моментом и выехать на встречную полосу. Однако злоумышленнику не удалось далеко уехать из-за аварии, после чего он был задержан полицией и может получить тюремный срок- 5 лет.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:20
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