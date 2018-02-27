В Нижневартовске житель Омска хотел быстрее попасть домой и угнал маршрутку

Сотрудники органов выяснили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии после посещения ресторана. Он заметил транспорт, стоящий на улице города, после чего решил сесть в салон, чтобы уехать из этого места. Водитель в это время отлучился на 15 минут и забыл ключи от замка зажигания в кабине.Пассажиру надоело сидеть без движения, и он решил воспользоваться моментом и выехать на встречную полосу. Однако злоумышленнику не удалось далеко уехать из-за аварии, после чего он был задержан полицией и может получить тюремный срок- 5 лет.