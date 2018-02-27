Бесплотник будущего Renault EZ-GO презентован на видеотизере
Компания Renault представила на видеотизере концепт беспилотного автомобиля EZ-GO. Ожидается, что широкой публике автомобиль будет представлен на площадке Женевского автосалона.
Представленный концепт Renault EZ-GO кардинально отличается от привычных автомобилей. В частности сиденья в новом транспортном средстве расположены напротив друг другу. При желании салон можно трансформировать в рабочий кабинет, в гостиную или в зону для релакса.
Авторы опубликованного видеоролика отмечают, что на видеотизере демонстрируется будущее автопрома в глазах компании Renault Отмечается, что концепт электрический мотор и систему беспилотного вождения. Работу автомобиля на себя полностью возьмёт электроника.
В автомобиле Renault EZ-GO нет рулевого колеса, педалей и других элементов управления. Данная концептуальная модель является продолжением концепта Symbioz, представленного в минувшем году. На рынок подобный беспилотник компания Renault планирует к 2030 году.
Представленный концепт Renault EZ-GO кардинально отличается от привычных автомобилей. В частности сиденья в новом транспортном средстве расположены напротив друг другу. При желании салон можно трансформировать в рабочий кабинет, в гостиную или в зону для релакса.
Авторы опубликованного видеоролика отмечают, что на видеотизере демонстрируется будущее автопрома в глазах компании Renault Отмечается, что концепт электрический мотор и систему беспилотного вождения. Работу автомобиля на себя полностью возьмёт электроника.
В автомобиле Renault EZ-GO нет рулевого колеса, педалей и других элементов управления. Данная концептуальная модель является продолжением концепта Symbioz, представленного в минувшем году. На рынок подобный беспилотник компания Renault планирует к 2030 году.
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Добавил: Алина Вчера, 21:50