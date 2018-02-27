АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018

Бесплотник будущего Renault EZ-GO презентован на видеотизере

Компания Renault представила на видеотизере концепт беспилотного автомобиля EZ-GO. Ожидается, что широкой публике автомобиль будет представлен на площадке Женевского автосалона.

Бесплотник будущего Renault EZ-GO презентован на видеотизере


Представленный концепт Renault EZ-GO кардинально отличается от привычных автомобилей. В частности сиденья в новом транспортном средстве расположены напротив друг другу. При желании салон можно трансформировать в рабочий кабинет, в гостиную или в зону для релакса.

Авторы опубликованного видеоролика отмечают, что на видеотизере демонстрируется будущее автопрома в глазах компании Renault Отмечается, что концепт электрический мотор и систему беспилотного вождения. Работу автомобиля на себя полностью возьмёт электроника.

В автомобиле Renault EZ-GO нет рулевого колеса, педалей и других элементов управления. Данная концептуальная модель является продолжением концепта Symbioz, представленного в минувшем году. На рынок подобный беспилотник компания Renault планирует к 2030 году.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Семенович сообщила, что не видит ничего
Ученые: Работа на дому может сделать человека
Гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" пройдет
Алла Духова рассказала, что через три дня после
У Ксении Бородиной очень веселая жизнь в соцсетях
Арабская певица скопировала клип Алексея Воробьева
Стало известно, во сколько обойдется в 2028 году
Компания Cellebrite может взламывать iPhone X и
Компанией KIA показана новая версию седана Kia
В Череповце открывается первое кафе для кошек и
Rolls-Royce выпустят ограниченное издание седана
В Таганроге по улицам города ездит иномарка с
Шакира за уклонение от налогов заплатила
Израильские власти осуществляют ускоренную
Полина Гагарина заинтриговала своих поклонников
Экспертами названы авто, которые меньше всего
Ученый Митио Каку нашел доказательства
Ученые: Черные дыры могут стирать прошлое
Золотистое бикини «отогревает» Светлану Бондарчук
Власти Калифорнии разрешили тестировать
Смартфон с новой камерой от Sony будет снимать в
На темной стороне Луны обнаружена огромная
Предсказание британского диктора в 1945 году о
Кроссовер версии Hyundai Kona станет полностью
Высокие темнокожие мужчины визуально кажутся
Ученые: На вершине Эвереста обнаружен редкий вид
Бесплотник будущего Renault EZ-GO презентован на
В Костроме горожане смывают в унитазы трупы
Дилеры Петербурга побили рекорд 2011 года по
Алисия Сильверстоун после 13-ти лет брака
Просмотреть все новости