Бесплотник будущего Renault EZ-GO презентован на видеотизере

Представленный концепт Renault EZ-GO кардинально отличается от привычных автомобилей. В частности сиденья в новом транспортном средстве расположены напротив друг другу. При желании салон можно трансформировать в рабочий кабинет, в гостиную или в зону для релакса.Авторы опубликованного видеоролика отмечают, что на видеотизере демонстрируется будущее автопрома в глазах компании Renault Отмечается, что концепт электрический мотор и систему беспилотного вождения. Работу автомобиля на себя полностью возьмёт электроника.В автомобиле Renault EZ-GO нет рулевого колеса, педалей и других элементов управления. Данная концептуальная модель является продолжением концепта Symbioz, представленного в минувшем году. На рынок подобный беспилотник компания Renault планирует к 2030 году.