Пользователи сетей обсуждают страстный поцелуй свекра и невестки на китайской свадьбе

Во время торжества отец жениха решил показать свое уважение к девушке и совершил такой поступок на глазах у изумленных гостей. После этого началась массовая драка, а свидетели события воспользовались моментом и запечатлели все пикантные подробности на камеру. Родственники новобрачных не рады такой известности, а протрезвевший виновник события публично принес извинения паре.СМИ раньше сообщали об аналогичном происшествии в Омске. После банкета некоторые гости решили размяться и стали распускать руки. В результате люди устроили потасовку, закончившуюся прибытием сотрудников органов, а потом все быстро разъехались по домам.