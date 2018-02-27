Пользователи сетей обсуждают страстный поцелуй свекра и невестки на китайской свадьбе
Пользователи сетей обсуждают инцидент, произошедший на китайской свадьбе в округе Яньчэ. Страстный поцелуй свекра и невестки вызвал грандиозный скандал с негативными последствиями.
Во время торжества отец жениха решил показать свое уважение к девушке и совершил такой поступок на глазах у изумленных гостей. После этого началась массовая драка, а свидетели события воспользовались моментом и запечатлели все пикантные подробности на камеру. Родственники новобрачных не рады такой известности, а протрезвевший виновник события публично принес извинения паре.
СМИ раньше сообщали об аналогичном происшествии в Омске. После банкета некоторые гости решили размяться и стали распускать руки. В результате люди устроили потасовку, закончившуюся прибытием сотрудников органов, а потом все быстро разъехались по домам.
Во время торжества отец жениха решил показать свое уважение к девушке и совершил такой поступок на глазах у изумленных гостей. После этого началась массовая драка, а свидетели события воспользовались моментом и запечатлели все пикантные подробности на камеру. Родственники новобрачных не рады такой известности, а протрезвевший виновник события публично принес извинения паре.
СМИ раньше сообщали об аналогичном происшествии в Омске. После банкета некоторые гости решили размяться и стали распускать руки. В результате люди устроили потасовку, закончившуюся прибытием сотрудников органов, а потом все быстро разъехались по домам.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:50