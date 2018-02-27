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Дилеры Петербурга побили рекорд 2011 года по продаже авто

В Санкт-Петербурге в январе реализации легковых авто повысились на 30% в сравнении с январем прошлого года. Это является самым высоким ростом реализаций авто в месяц, начиная ещё с 2011 года.

Дилеры Петербурга побили рекорд 2011 года по продаже авто

В СПб за первый месяц текущего года всего было реализовано 8 528 легковых, а также легковых коммерческих машин. Топ-15 лидеров возглавляет отечественная версия Lada, потеснившая Hyundai. В январе реализации марки Lada выросли на 49%. Mercedes-Benz выпал из первой десятки. Его место заняла в итоге японская Mitsubishi.

Михаил Чаплыгин - генеральный директор агентства, отмечает, что пока наблюдается продолжение тенденций второй половины 2017 года, когда ежемесячно авторынок увеличивался больше чем на 20%. В дальнейшем не стоит ожидать похожей динамики. Рост в первом полугодии может упасть до 10-15%.

На перовой позиции находится марка Lada, на второй - Hyundai, на третей - Kia, на четвёртой Renault. Пятерку лидеров замыкает Volkswagen.
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Добавил: tantan61 Вчера, 21:30
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