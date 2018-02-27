Дилеры Петербурга побили рекорд 2011 года по продаже авто

В СПб за первый месяц текущего года всего было реализовано 8 528 легковых, а также легковых коммерческих машин. Топ-15 лидеров возглавляет отечественная версия Lada, потеснившая Hyundai. В январе реализации марки Lada выросли на 49%. Mercedes-Benz выпал из первой десятки. Его место заняла в итоге японская Mitsubishi.Михаил Чаплыгин - генеральный директор агентства, отмечает, что пока наблюдается продолжение тенденций второй половины 2017 года, когда ежемесячно авторынок увеличивался больше чем на 20%. В дальнейшем не стоит ожидать похожей динамики. Рост в первом полугодии может упасть до 10-15%.На перовой позиции находится марка Lada, на второй - Hyundai, на третей - Kia, на четвёртой Renault. Пятерку лидеров замыкает Volkswagen.