Новый флагманский внедорожник от Kia опять заметили в ходе испытаний

Из фото видно, что дизайн серийного кросса выполнили в стиле современного концепта Telluride, представленного 2 года назад во время моторшоу в Детройте. Авто получит массивную радиаторную решётку, "квадратную" головную оптику. Новая версия в модельном ряду Kia займет место устаревшего Mohave. Самую большую версию большого внедорожника Kia разработали на усовершенствованной платформе типа Kia Sorento Prime. Прототип в длину имеет 5 001 мм, в ширину - 2 009 мм, в высоту 1 801 мм. Между осями расстояние составляет 3 073 мм.Выставочный Kia Telluride оборудовали гибридным подзаряжающимся силовым агрегатом, который состоит из 3,5-литрового бензинового V6, комплекта высокоэффективных батарей и электромотора. Общая мощность составляет 400 лошадиных сил. В авто используется полный привод.