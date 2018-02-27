Дима Билан восстановил силы и зарядился энергией на Кипре

Исполнитель показал подписчикам чудесную природу острова и даже выразил слова благодарности курорту за отличное настроение, после чего можно дальше продолжить путь. Люди сразу стали интересоваться дальнейшими гастролями Димы Билана, а также предположили, что ему не хочется быстро возвращаться в холодную атмосферу родины.Пользователи сетей были рады за своего кумира, сумевшего немного расслабиться и посмотреть новые места. Они также похвалили прическу артиста, посоветовав ему носить ее дальше, после чего пожелали творческих успехов и любви зрителей.