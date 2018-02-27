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Ученые выяснили, почему полимерные стенты для коронарных артерий потерпели фиаско

Ученые Массачусетского технологического института выяснили, почему полимерные стенты для коронарных артерий, появившиеся несколько лет назад, потерпели неудачу. Исследование объясняет, почему специалисты не обнаружили проблему на этапе разработки: стандартная процедура оценки металлических стентов не подходит для полимерных.
Ученые выяснили, почему полимерные стенты для коронарных артерий потерпели фиаско


Несколько лет назад появился новый тип стента для коронарной артерии, изготовленный из биоразлагаемых полимеров. Создатели надеялись, что спустя некоторое время после установки стенки кровеносных сосудов смогут поглотить устройство, это должно было устранить риск долгосрочной имплантации. Поначалу полимерные стенты хорошо справлялись со своей задачей, но спустя несколько лет количество сердечных приступов у пациентов возросло, особенно по сравнению с теми, кому имплантировали металлические стенты, так что полимерную продукцию сняли с рынка.

Исследователи надеются, что их работа повлияет на разработку и оценку полимерных стентов и других видов разлагаемых медицинских устройств.

«Используя полимеры для создания подобных устройств, необходимо учитывать, как техника изготовления повлияет на микроструктуру и как микроструктура повлияет на производительность устройства», – говорит ведущий автор Пей-Цзян Ван, аспирант из Бостонского университета.

Специалисты обнаружили, что на микроскопическом уровне полимерные стенты имеют гетерогенную структуру, что в конечном итоге способствует структурному коллапсу. Внешние слои стента имеют гладкую кристаллическую структуру, а внутренний стержень – менее упорядоченную. Вздутие стента может вызвать нарушения целостности общей структуры. Деформируясь, стенты могут блокировать кровоток, что чревато свертыванием крови и сердечным приступом.

Эксперты полагают, что данные исследования помогут разработчикам стентов устранить некоторые структурные нарушения.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 14:18
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