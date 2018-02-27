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Благодаря новому другу, Борисова получила полтора миллиона рублей

У Даны Борисовой в последнее время появились проблемы в семье и с финансовым её положением. Из-за этого известная блондинка вынуждена ходить на разные шоу, чтобы заработать хоть какие-то копейки. Однако недавно, благодаря новому другу, ей повезло.

Благодаря новому другу, Борисова получила полтора миллиона рублей

Из-за участия Борисовой в телешоу её начали сравнивать с Дианой Шурыгиной. Однако сама теледива постоянно пишет, что желает восстановить свою былую репутацию. Но немаловажно для неё и зарабатывание денег. Они Дане нужны для того, чтобы выплачивать алименты на дочку, а также для оплаты за квартиру.

Одной из альтернатив восстановления финансового благополучия ведущей стало участие в шоу «Кто хочет стать миллионером». Борисова сообщила, что она вместе со свои другом Александром Гудковым, выиграла полтора миллиона рублей. Она отметила, что раньше с ней подобного не случалось. Данная запись показалась пользователям весьма спорной. Одни были рады за Дану, при этом другие же резко раскритиковали.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:30
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