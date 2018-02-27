Ученые: Старение человеческих мышц связано с мутацией стволовых клеток

Исследования показали, что к 70 годам в организме появляется много патологические изменений ДНК. Это связано с несовершенным процессом деления клеток, но в молодости благодаря активной работе биологических механизмов такие дефекты быстро восстанавливаются.Затем их способности уменьшаются, хотя преодолеть процессы старения можно благодаря физической нагрузке. Во время опытов добровольцы, ведущие активный образ жизни, не жаловались на слабость мышц. Ученые решили разработать методики, позволяющие улучшить состояние здоровья лиц в преклонном возрасте.