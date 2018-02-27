Анастасия Волочкова решила увеличить свой бюст при помощи фотошопа

В новом сюжете она позирует перед камерой вместе с возлюбленными Михаилом, но сейчас его внешний вид вообще не привлек к себе внимание дотошных фанатов. Они стали рассматривать преображения Анастасии Волочковой и заметили неудачные попытки звезды стать лучше.Пользователи сетей сразу назвали артистку пришельцем из-за вытянутой фигуры, после чего назвали сюжет перебором. На фоне выделяющейся груди все остальные части тела смотрелись неестественно, да и любовник с вытянутой рукой тоже вызвал насмешки у некоторых лиц.