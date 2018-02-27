“Путешественник во времени” показал затопленную планету на фото из 5000 года

Он отметил, что был частью научного эксперимента и смог посетить будущее, где был шокирован увиденным зрелищем. Глобальное потепление и таяние ледников привело человечество к катастрофе, а в сюжете показаны последствия для Лос-Анджелеса.Город тоже оказался под водой, после чего жителям пришлось научиться выживать в новых условиях. Они пользуются деревянными предметами в быту, но стали настолько жестокими, что готовы убить своего собрата, имеющего хлеб или питьевую жидкость.