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“Путешественник во времени” показал затопленную планету на фото из 5000 года

Журналисты Mirror опубликовали беседу с “путешественником во времени” Эдвардом, переместившимся в 5000 г. Мужчина показал им затопленную планету на фото, а также рассказал, что произошло в это время.

Он отметил, что был частью научного эксперимента и смог посетить будущее, где был шокирован увиденным зрелищем. Глобальное потепление и таяние ледников привело человечество к катастрофе, а в сюжете показаны последствия для Лос-Анджелеса.

“Путешественник во времени” показал затопленную планету на фото из 5000 года


Город тоже оказался под водой, после чего жителям пришлось научиться выживать в новых условиях. Они пользуются деревянными предметами в быту, но стали настолько жестокими, что готовы убить своего собрата, имеющего хлеб или питьевую жидкость.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40
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