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Porsche определит потребность в ремонте авто с помощью нейросетей

Немецкой премиальной машиностроительной компанией Porsche вместе с современным стартапом iNDTact, создана система, благодаря которой можно эффективно определять поломки транспортных средств на ранних этапах.

Porsche определит потребность в ремонте авто с помощью нейросетей

В данном случае речь идёт касательно нейросети. В её основу положен искусственный интеллект, который распознаёт любые шумы, а также вибрации. В свою очередь система устанавливает вибрации каждого движущегося автомобильного компонента. Она может заметить небольшие даже отклонения в непосредственном их функционировании. При этом она должна быть частью прогностического сервиса, когда интервалы его заранее не устанавливаются, а оптимизируются с помощью беспрерывного исследования состояния автомобильных комплектующих.

Есть данные, что Porsche вдвое увеличит инвестиции в электрификацию модельной линейки, создание новых технологий (интеллектуальные цифровые ассистенты и зарядная инфраструктура).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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