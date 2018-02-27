Ученые: Шампуни и духи загрязняют воздух аналогично автомобилям из-за опасных веществ
Ученые выяснили, что шампуни и духи загрязняют воздух аналогично автомобилям из-за опасных веществ. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Топливо после сгорания образовывает смесь воды и углекислого газа, но обычные средства бытовой гигиены и другие товары тоже имеют в своем составе токсические ингредиенты. Это также относится к отбеливателям и краскам, вызывающим негативные процессы во рту, носу и глотке людей.
Жители часто используют парфюмерию и моющие средства, однако опасные частицы остаются в помещении. Они вызывают аллергию, становятся причиной головной боли и негативно отражаются на слизистой оболочке глаз и легких. Потому стоит использовать экологические варианты, чтобы сохранить свое здоровье.
Топливо после сгорания образовывает смесь воды и углекислого газа, но обычные средства бытовой гигиены и другие товары тоже имеют в своем составе токсические ингредиенты. Это также относится к отбеливателям и краскам, вызывающим негативные процессы во рту, носу и глотке людей.
Жители часто используют парфюмерию и моющие средства, однако опасные частицы остаются в помещении. Они вызывают аллергию, становятся причиной головной боли и негативно отражаются на слизистой оболочке глаз и легких. Потому стоит использовать экологические варианты, чтобы сохранить свое здоровье.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40