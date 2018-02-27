Ученые: Шампуни и духи загрязняют воздух аналогично автомобилям из-за опасных веществ

Топливо после сгорания образовывает смесь воды и углекислого газа, но обычные средства бытовой гигиены и другие товары тоже имеют в своем составе токсические ингредиенты. Это также относится к отбеливателям и краскам, вызывающим негативные процессы во рту, носу и глотке людей.Жители часто используют парфюмерию и моющие средства, однако опасные частицы остаются в помещении. Они вызывают аллергию, становятся причиной головной боли и негативно отражаются на слизистой оболочке глаз и легких. Потому стоит использовать экологические варианты, чтобы сохранить свое здоровье.