Европейские ученые разрабатывают емкость для перевозки антиматерии

Раньше возможность отрицалась многими специалистами, потому что, во время контакта с обычным аналогом чистая энергия во время выброса разрушает предметы. В данном случае контейнер будет изготовлен в виде бутылки, рядом с которой размещаются магниты.Это позволит удержать соединения от контактов с протонами, а перемещение на 10-метровое расстояние поможет синтезировать антиматерию. Пока сам процесс зафиксирован в формулах, но также возможен на практике. Задача является сложной и не могла решиться раньше из-за технологических нюансов.