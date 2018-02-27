Доходность средств фондов России на валютных счетах ЦБ в 2017 году была отрицательной

Неправомерность политики размещения государственных средств на счетах в виде иностранной валюты показали результаты мониторинга Центробанка. По сведениям центрального регулятора, доходность была отрицательной, то есть убытки составили 0,1%. Однако общий доход от размещенных средств в иных активах достиг в прошедшем году 50 млрд рублей.По свидетельству чиновников, все эти средства перечислены в госбюджет. В настоящее время активы состоят из "золотого запаса", купленных облигаций и иных ценных бумаг правительства США и иных государств. Специалисты предупреждают, что целенаправленной увеличение вложений в золото может быть ошибочным, из-за периодического падения цен на него в условиях усиления американского доллара на мировом рынке валют. Особенно в период усиления экономики Соединенных Штатов.