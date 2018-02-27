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Названы автобренды с самым лучшим в России обслуживанием

Специалистами исследовательского центра «АВТОСТАТ» было проведено анкетирование среди отечественных автолюбителей в отношении удовлетворенности сервисным обслуживанием на действующих станциях технического обслуживания дилера непосредственно по нескольким критериям.

Названы автобренды с самым лучшим в России обслуживанием

В рамках телефонного и интернет-опроса участвовало свыше 3 000 владельцев авто, которые выпустили с 2012 по 2017 год. Самым лучшими в плане постпродажного обслуживания являются авто Toyota, а также Mazda (81,2 балла). Далее в рейтинге следуют версии Suzuki (79,4), Subaru (78,9), Mitsubishi (77,4), а также Honda (76,4). Замыкают ТОП-10 версии Nissan (76,2), Hyundai (78,3), Volkswagen (78,3).

Оценку удовлетворенности обслуживанием осуществляли на основании десяти разных критериев. Экспертами была выделена совокупная высокая оценка обслуживания 31 бренда, которые представили в Российской Федерации. Они были оценены на уровне 74,7 баллов.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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