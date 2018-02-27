Названы автобренды с самым лучшим в России обслуживанием

В рамках телефонного и интернет-опроса участвовало свыше 3 000 владельцев авто, которые выпустили с 2012 по 2017 год. Самым лучшими в плане постпродажного обслуживания являются авто Toyota, а также Mazda (81,2 балла). Далее в рейтинге следуют версии Suzuki (79,4), Subaru (78,9), Mitsubishi (77,4), а также Honda (76,4). Замыкают ТОП-10 версии Nissan (76,2), Hyundai (78,3), Volkswagen (78,3).Оценку удовлетворенности обслуживанием осуществляли на основании десяти разных критериев. Экспертами была выделена совокупная высокая оценка обслуживания 31 бренда, которые представили в Российской Федерации. Они были оценены на уровне 74,7 баллов.