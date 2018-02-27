Ученые: Несмотря на маловероятность возникновения апокалипсиса к нему нужно готовиться
Ученые считают, что, несмотря на маловероятность возникновения апокалипсиса, к нему нужно готовиться. Многие страны уже показали свои достижения в данном направлении.
Кроме падения огромного метеорита, способного уничтожить человечество, к факторам риска относятся эпидемии и глобальное потепление. Никто не отрицает возникновение ядерной угрозы, хотя пока эксперты не переживают за такое развитие событий. Норвегия построила специальное хранилище, где есть семена растений, употребляемых в пищу.
Данные запасы имеют большой срок годности и могут помочь выжить лицам, спасшимся во время катастрофы. Также каждая страна имеет свои запасы продовольствия, предназначенные для войны.
Кроме падения огромного метеорита, способного уничтожить человечество, к факторам риска относятся эпидемии и глобальное потепление. Никто не отрицает возникновение ядерной угрозы, хотя пока эксперты не переживают за такое развитие событий. Норвегия построила специальное хранилище, где есть семена растений, употребляемых в пищу.
Данные запасы имеют большой срок годности и могут помочь выжить лицам, спасшимся во время катастрофы. Также каждая страна имеет свои запасы продовольствия, предназначенные для войны.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:50