Ученые: Несмотря на маловероятность возникновения апокалипсиса к нему нужно готовиться

Кроме падения огромного метеорита, способного уничтожить человечество, к факторам риска относятся эпидемии и глобальное потепление. Никто не отрицает возникновение ядерной угрозы, хотя пока эксперты не переживают за такое развитие событий. Норвегия построила специальное хранилище, где есть семена растений, употребляемых в пищу.Данные запасы имеют большой срок годности и могут помочь выжить лицам, спасшимся во время катастрофы. Также каждая страна имеет свои запасы продовольствия, предназначенные для войны.