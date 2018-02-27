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Республика Беларусь получит от России 18 млн тонн сырой нефти для переработки

"Транснефть", как и в прошедшем году поставит "Белнефтехиму" 24 млн тонн российского "черного золота". Таким образом, считают специалисты отрасли, этот объем полностью обеспечит партнерам из Минска загруженность НПЗ.

Сергей Андронов, вице-президент компании "Транснефть" сообщил о крупных поставках нефти в текущем году в Республику Беларусь . В результате, ее нефтеперерабатывающая отрасль получит 18 млн тонн сырой нефти. По оценке экспертов туда было уже отправлено 6 млн тонн, однако по словам топ-менеджера - это "вопрос не к нам".

Республика Беларусь получит от России 18 млн тонн сырой нефти для переработки


Партнером этой сделки со стороны Минска является "Белнефтехим", которая как и в прошлом году переработает 24 млн тонн российского "черного золота". Ранее соглашение было прервано российской стороной из-за требований Беларуси снизить цену на газ для промышленности и населения. По словам специалистов такие поставки держат "на плаву" всю нефтеперерабатывающую отрасль этой страны, выводя из под санкций полученную в результате продукцию.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:30
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