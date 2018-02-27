Газпром надеется на отмену санкций Европейским судом до 12 июня

Слушания Европейского суда по делу российских газового монополиста прошли в декабре прошедшего года. Иск со стороны российской госкомпании был направлен в суд с целью добиться отмены санкций. Несмотря на призрачность надежды на их отмену, чиновники из европейского подразделения "Газпрома" надеются на принятие выгодного для себя решения. "Газпром нефть" создана для организации поставок углеводородов на рынок Европы и считается крупнейшей компанией отрасли.Статистика решений евросуда свидетельствует о решениях, которые направлены против российских монополистов, считают эксперты. Ранее Европейский суд принял положительное для Украины решение по поставкам газа в Украину, заключенное при премьер-министре Юлии Тимошенко, когда ее страна платила наибольшую цену среди стран Европы. Кроме того, действовал принцип - "бери или плати" за предусмотренный контрактом газ. Этот договор был судом анулирован и введен иной принцип: "Укрнафту" обязали выкупать у "Газпрома" газ по сниженной, среднеевропейской цене в объемах необходимых государству - 5 млрд м3, тогда как по договору Тимошенко-Путин надо было закупать в 3 раза больше или платить при отказе закупок.