АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018

Газпром надеется на отмену санкций Европейским судом до 12 июня

Европейский суд должен в течении ближайших 4-5 месяцев принять решение по иску "Газпром нефти" по отмене санкций. Чиновники компании надеются на удовлетворение их жалобы, считая экономические ограничения со стороны Евросоюза несправедливыми.

Слушания Европейского суда по делу российских газового монополиста прошли в декабре прошедшего года. Иск со стороны российской госкомпании был направлен в суд с целью добиться отмены санкций. Несмотря на призрачность надежды на их отмену, чиновники из европейского подразделения "Газпрома" надеются на принятие выгодного для себя решения. "Газпром нефть" создана для организации поставок углеводородов на рынок Европы и считается крупнейшей компанией отрасли.

Газпром надеется на отмену санкций Европейским судом до 12 июня


Статистика решений евросуда свидетельствует о решениях, которые направлены против российских монополистов, считают эксперты. Ранее Европейский суд принял положительное для Украины решение по поставкам газа в Украину, заключенное при премьер-министре Юлии Тимошенко, когда ее страна платила наибольшую цену среди стран Европы. Кроме того, действовал принцип - "бери или плати" за предусмотренный контрактом газ. Этот договор был судом анулирован и введен иной принцип: "Укрнафту" обязали выкупать у "Газпрома" газ по сниженной, среднеевропейской цене в объемах необходимых государству - 5 млрд м3, тогда как по договору Тимошенко-Путин надо было закупать в 3 раза больше или платить при отказе закупок.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бабушке Ольге Бузовой не нравится развращенная
Пользователи сетей обсуждают страстный поцелуй
ГАЗ представил свой новый современный
Благодаря новому другу, Борисова получила полтора
Житель Кузбасса запечатлел на видео пролетающий
Алена Савкина намерена мстить Илье Яббарову за
Специалисты сравнили смартфоны Ulefone Power 3 и
Данила Козловский попросил поклонников поддержать
1 марта стартуют продажи LADA Granta City
Регину Тодоренко развеселили слухи о
На официальных рендерах появился смартфон
Анна Седокова восхитила мини-платьем с глубоким
Ericsson работает над запуском сетей 5G в
Мария Куликова рассказала, что не видит смысла
Дима Билан восстановил силы и зарядился энергией
Безрамочный смартфон Blackberry Chost появился в
Джуджаро придумал пятиметровый современный седан
Дмитрий Дюжев поделился, что в свое время его
Ученые: Из морских водорослей можно изготавливать
В сети появились шпионские снимки прототипа Acura
Яна Рудковская поделилась видеороликом, на
Совместная диета супругов закончилась разводом
Таксист из Омска просит мстительных пассажиров
В Петербурге стартовали продажи американского
Ученые: Старение человеческих мышц связано с
Алексей Чадов и Агния Дитковските ради своего
Citroen в Россию привезет компактный кроссовер C3
Ольга Рапунцель записалась на специальные курсы
Кроссовер Lexus UX по мощности уступит версии NX
План Армена Джигарханяна наказать Виталину
Просмотреть все новости