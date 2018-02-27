Лариса Копенкина обвиняет в смерти дочери бывшего зятя

Бывшая жена певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина в эфире программы Дмитрия Шепелева заговорила о гибели своей дочери. Несмотря на то, что трагедия случилась более 20 лет назад, ей и сейчас сложно и больно вспоминать, как молодая девушка ушла из жизни. Женщина считает, что вина в случившемся лежит на ее бывшем зяте.Бывший муж молодой девушки, также участвуя в программе, обвинения в свой адрес отрицал и вспомнил ту страшную ночь: молодая пара поссорилась и Настя ударила его пепельницей. Чтобы ее успокоить, Олег ее связал, но через время освободил. А когда через время он вошел в ее комнату, то увидел, как стоявшая на окне Настя молча скользнула вниз.Ведущий шоу предложил мужчине пройти тест на полиграфе и ответы Олега показали, что он не врет. Однако потерявшая свою дочь мать не удалось переубедить: она по-прежнему обвиняет в смерти молодой девушки ее мужа.