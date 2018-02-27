АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.92 USD 55.92
Курс валют на 27.02.2018

Лариса Копенкина обвиняет в смерти дочери бывшего зятя

Лариса Копенкина, будучи участницей телепередачи «На самом деле», заявила, что винит в гибели дочери своего бывшего зятя.
Лариса Копенкина обвиняет в смерти дочери бывшего зятя


Бывшая жена певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина в эфире программы Дмитрия Шепелева заговорила о гибели своей дочери. Несмотря на то, что трагедия случилась более 20 лет назад, ей и сейчас сложно и больно вспоминать, как молодая девушка ушла из жизни. Женщина считает, что вина в случившемся лежит на ее бывшем зяте.

Бывший муж молодой девушки, также участвуя в программе, обвинения в свой адрес отрицал и вспомнил ту страшную ночь: молодая пара поссорилась и Настя ударила его пепельницей. Чтобы ее успокоить, Олег ее связал, но через время освободил. А когда через время он вошел в ее комнату, то увидел, как стоявшая на окне Настя молча скользнула вниз.

Ведущий шоу предложил мужчине пройти тест на полиграфе и ответы Олега показали, что он не врет. Однако потерявшая свою дочь мать не удалось переубедить: она по-прежнему обвиняет в смерти молодой девушки ее мужа.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бабушке Ольге Бузовой не нравится развращенная
Пользователи сетей обсуждают страстный поцелуй
ГАЗ представил свой новый современный
Благодаря новому другу, Борисова получила полтора
Житель Кузбасса запечатлел на видео пролетающий
Алена Савкина намерена мстить Илье Яббарову за
Специалисты сравнили смартфоны Ulefone Power 3 и
Данила Козловский попросил поклонников поддержать
1 марта стартуют продажи LADA Granta City
Регину Тодоренко развеселили слухи о
На официальных рендерах появился смартфон
Анна Седокова восхитила мини-платьем с глубоким
Ericsson работает над запуском сетей 5G в
Мария Куликова рассказала, что не видит смысла
Дима Билан восстановил силы и зарядился энергией
Безрамочный смартфон Blackberry Chost появился в
Джуджаро придумал пятиметровый современный седан
Дмитрий Дюжев поделился, что в свое время его
Ученые: Из морских водорослей можно изготавливать
В сети появились шпионские снимки прототипа Acura
Яна Рудковская поделилась видеороликом, на
Совместная диета супругов закончилась разводом
Таксист из Омска просит мстительных пассажиров
В Петербурге стартовали продажи американского
Ученые: Старение человеческих мышц связано с
Алексей Чадов и Агния Дитковските ради своего
Citroen в Россию привезет компактный кроссовер C3
Ольга Рапунцель записалась на специальные курсы
Кроссовер Lexus UX по мощности уступит версии NX
План Армена Джигарханяна наказать Виталину
Просмотреть все новости