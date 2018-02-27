Ученые: рыбы передали тюленям микрочастицы пластика по пищевой цепи

Все больше разговоров различных экспертов и исследователей развивается по поводу разрастающегося загрязнения пластиком морской среды. Даже в таких труднодоступных местах, где практически не бывает людей, можно обнаружить пластик. В то же время пока не известно, как именно он влияет на живых существ.Группа исследователей решила изучить, могут ли частицы пластика переходить по пищевой цепи. Для этого они кормили 31 длинномордого тюленя дикой атлантической рыбой, а затем проверили животных. Оказалось, что в фекалиях половины тюленей содержались волокна и частицы полимера. В дальнейшем ученые собираются пойти дальше и проверить, каким образом микрочастицы пластика способны влиять на морские экосистемы.