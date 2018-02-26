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Ученые разработали систему прогнозирования географического распространения гриппа

Ученые из школы общественного здравоохранения Колумбийского университета Mailman разработали систему точного прогнозирования географического распространения сезонного гриппа в Соединенных Штатах, о чем сообщается в журнале PNAS.
Ученые разработали систему прогнозирования географического распространения гриппа


Прогнозирование гриппа в основном способствует интенсивной вакцинации.

В ретроспективном тесте сезонного гриппа 35 штатов в период с 2008 по 2012-2013 г. исследователи школы Mailman обнаружили, что система прогнозирования точно предсказала местное распространение гриппа на шесть недель вперед. По сравнению с предыдущей версией системы, новая обладает улучшенной на 35% точностью прогнозирования.

Исследователи намерены использовать систему в онлайн-прогнозах распространения гриппа в 2018-2019 г.

«Данную систему можно адаптировать к другим респираторным вирусам и с некоторыми изменениями к инфекционным заболеваниям в более масштабной перспективе», – говорит ведущий автор Сен Пей, аспирант экологических наук о здоровье в Школе общественного здравоохранения Mailman, расположенной в Колумбии.

В системе прогнозирования используются методы, применяемые в современных прогнозах погоды. Система учитывает различия в местоположении населения в период дня и ночи и вероятность нерегулярных поездок.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:33
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