Ученые разработали систему прогнозирования географического распространения гриппа

Прогнозирование гриппа в основном способствует интенсивной вакцинации.В ретроспективном тесте сезонного гриппа 35 штатов в период с 2008 по 2012-2013 г. исследователи школы Mailman обнаружили, что система прогнозирования точно предсказала местное распространение гриппа на шесть недель вперед. По сравнению с предыдущей версией системы, новая обладает улучшенной на 35% точностью прогнозирования.Исследователи намерены использовать систему в онлайн-прогнозах распространения гриппа в 2018-2019 г.«Данную систему можно адаптировать к другим респираторным вирусам и с некоторыми изменениями к инфекционным заболеваниям в более масштабной перспективе», – говорит ведущий автор Сен Пей, аспирант экологических наук о здоровье в Школе общественного здравоохранения Mailman, расположенной в Колумбии.В системе прогнозирования используются методы, применяемые в современных прогнозах погоды. Система учитывает различия в местоположении населения в период дня и ночи и вероятность нерегулярных поездок.