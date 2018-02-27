Взрыв ядра галактики Млечный Пути спровоцирует на Земле ядерную зиму

Исследователи выяснили, что активные ядра многих галактик взрываются, освобождая в космическое пространство колоссальное количество энергии, что в свою очередь провоцирует яркие вспышки звездообразования. Подобные процессы происходят из-за накопления больших запасов газа и пылевых частиц.Наша галактика относительно спокойна, однако ученые предостерегают, что подобное затишье было не всегда. Несколько миллионов лет тому высвобожденная энергия ядра Млечного Пути была настолько мощной, что достигала пределов Земли. Более того, ученые предрекают для нашей планеты похожий сценарий.Согласно расчетам, новая волна окажется не такой мощной, так что человечество скорей всего выживет, однако это событие спровоцирует на поверхности Земли затяжную ядерную зиму. Однако готовиться к этому событию рановато, так как оно может произойти не менее, чем через 30 000 лет, заявляют ученые.