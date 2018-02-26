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Ученые из США разработали новый способ измерения электрической активности мозга

Исследователи Массачусетского технологического института придумали совершенно новый подход к измерению электрической активности мозга, который, по их мнению, намного проще и информативнее, чем традиционный. Ученые разработали светочувствительный белок Archon1, который можно встраивать в мембраны нейронов, где он излучает флуоресцентный сигнал, указывающий на силу напряжения конкретной клетки.
Ученые из США разработали новый способ измерения электрической активности мозга


Ведущими авторами статьи являются Кирилл Пяткевич и Эрика Юнг. Эдвард Бойден, адъюнкт-профессор биологической инженерии, мозга и когнитивных наук в Массачусетском технологическом институте, сказал: «Теперь мы можем регистрировать нейронную активность многих клеток в нейронной цепи и «слышать» их, когда они «общаются» друг с другом».

В течение последних двух десятилетий ученые искали способ контролировать электрическую активность мозга посредством визуализации. Найти флуоресцентные молекулы, которые можно использовать для подобного рода изображений, трудно. Белки должны быть не только очень чувствительны к изменениям напряжения, но также быстро реагировать и быть устойчивыми к фотообесцвечиванию (затуханию, которое может быть вызвано воздействием света).

Исследователи рассказали, что белок Archon1 можно применять в сочетании со светочувствительными белками, которые обычно используются для стимуляции активности нейронов.

В настоящее время специалисты работают над применением данной технологии к измерению активности мозга у мышей, поскольку они выполняют различные задачи, которые, в свою очередь, должны позволять ученым сопоставить нейронные цепи и определить, как они формируют определенный тип поведения.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 21:38
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