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На MWC 2018 официально представлены смартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact

В рамках выставки MWC 2018 компания Sony Mobile Communications представила новые смартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact. Устройства оснащены разными полезными опциями и производительной технической начинкой.

На MWC 2018 официально представлены смартфоны Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact


Sony Xperia XZ2 обладает 5,7-дюймовой матрицей IPS с разрешением Full HD. Внутри работает процессор Qualcomm Snapdragon 845 с объемом ОЗУ 4 Гб и ПЗУ на 64 Гб, при этом второй показатель можно увеличить до 400 Гб. Также имеется основная фирменная камера Sony IMX400 с разрешением 19 Мп и фронтальный модуль на 5 Мп. Камера устройства может работать в режиме 4K HDR.

Помимо этого стоит выделить батарею с емкостью 3180 мАч и возможностью беспроводной зарядки QI, ОС Android 8.0 Oreo, а также модули VoLTE и LTE Cat.18, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC и порт USB 3.1 Type-C . Корпус защищен от влаги и пыли.

Что касается Sony Xperia XZ2 Compact, то этот смартфон отличается лишь дисплеем, диагональ которого 5 дюймов, аккумулятором на 2870 мАч без опции Qi и модемом LTE Cat.15.

Продажи стартуют в марте, а о ценах еще ничего не известно.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:50
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