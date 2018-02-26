Эксперты: Приемы искусственного интеллекта позволяют пересмотреть тайны квантовых систем

Комплексные системы, которые потребовали бы тысячи лет для реконструкции при использовании привычных методов, можно полностью проанализировать в течение нескольких часов.Исследование будет полезно для развития квантовых компьютеров и общего применения в квантовой механике, о чем исследователи сообщили Nature Physics 26 февраля.«Мы показали, что машинный интеллект может реконструировать квантовую систему довольно компактным образом, – говорит соавтор исследования Джузеппе Карлео, научный сотрудник Центра вычислительной квантовой физики Института Уоллирона, расположенного в Нью-Йорке. – Теперь мы можем эффективно расширить возможности экспериментов».Системы таких частиц, как электроны, могут существовать во множестве разных конфигураций, возникновение каждой из которых имеет определенную вероятность. У каждого электрона может быть либо восходящий, либо нисходящий спин. В квантовой сфере ненаблюдаемые системы не отвечают ни одному из этих механизмов. Вместо этого систему можно рассматривать как находящуюся во всех возможных конфигурациях одновременно.Переплетение частиц еще более усложняет ситуацию: частицы уже не могут рассматриваться как отдельные объекты, даже если физически разделены. Обычные методы просто неприменимы к сложным квантовым системам.Исследователи протестировали программное обеспечение, используя макет экспериментальных наборов данных на основе различных квантовых систем. Программное обеспечение намного превзошло традиционные методы.