Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов

Сейчас туристы, оказавшиеся в этом уголке Мертвого моря, поражаются фантастическим ландшафтам, напоминающим лунную поверхность. Пепел на поверхности почвы сменяется видами обожженных скал с множеством пещер, а местные жители часто видят миражи, где уничтоженные города предстают перед ними в былом величии. Писание гласит, что они расположились в долине Сиддим, которую потом покрыла водная стихия. Сегодня от древних сооружений не осталось следов, и только названия гор еще напоминают об их реальном существовании. Когда Авраам и Лот путешествовали по Ханаану, Содом был богатым уголком страны, орошаемый водными каналами. Недаром племянник патриарха поселился в этом месте, входящем в пятерку самых укрепленных построек той эпохи.Сохранились труды греческого историка Страбона, в которых он описал 13 аналогичных мест, куда входил герой нашей истории.Предания говорят о сохранившихся городских стенах, хотя они были сильно повреждены после землетрясения, заставившего воду выйти из своих берегов. Тогда пламя вместе с потоками серы уничтожило скалы, а испуганные жители поспешили убраться из этих мест. Мертвое море является глубокой впадиной в земном разломе коры, а также сюда впадает только Иордан. Потому оно не имеет жизни в глубинах, а также занимало небольшую площадь, пока катастрофа не внесла свои изменения в природу. Вместо цветущих поселений возникли глубокие расщелины с соленой жидкостью, хотя на территории есть серные источники и асфальт. Это подтверждает активизацию подземных вулканов, следы которых были найдены даже возле Красного моря. Ученые долгие годы пытаются найти останки виновников библейских событий, но сомневаются, что их гибель была связана только с обычными земными катаклизмами.Авторы Писания тоже неоднократно упоминают о внеземных гостях, сделав их виновниками дальнейших событий. Стоит подробнее разобраться в таких парадоксах и заглянуть в Книгу Бытия, рассказывающую о судьбе родственника самого богатого главы скотоводов Авраама. Он пришел с ним из Месопотамии, но потом решил вместе с семьей поселиться в городе торговцев, чтобы тоже открыть свое дело. В табличках Эблы есть упоминания о содомских купцах, приобретающих у местных жителей серебро и ткани. Вот только их образ жизни не понравился Богу, задумавшему уничтожить это место вместе с Гоморрой, о чем он сообщил патриарху. Тот был в шоке после решения неба и просил пощадить праведников, да и причина гнева была настолько туманной, что вызывала много вопросов, которые библейский герой не посмел задавать Яхве.Тогда с небес спустились ангелы для поиска порядочных лиц в Содоме, а Лоту пришлось принимать в своем доме необычных гостей. Такое событие сразу заметили соседи и через некоторое время возле жилья человека собрались испуганные горожане, потребовавшие выдать им необычных особ. Вот тут есть особая изюминка, о которой не любят вспоминать богословы. Лингвисты утверждают, что иврит придает двоякое значение глаголу “узнать”, который можно заменить иным значением, указывающим на сексуальный контакт. Жители города не собирались совершать греховные действия над пришельцами, но хотели расспросить их о целях визита. До сего момента Лот прекрасно жил в Содоме без домогательств, а тут внезапно у людей проснулась похоть? Посланники небес не теряли времени даром и быстро ослепили любопытных землян, после чего вывели своего человека из проклятого места, приказав его семье даже не оглядываться назад во время бегства.Следующие события были аналогичны искусственному взрыву, когда светило обрушило свой гнев на грешников и с небес полились потоки серы, сопровождаемые огнем. Всего за короткое время было уничтожено четыре города, попавшихся под горячую руку пришельцев. Также стоит обратить внимание, что Лот и его окружение ушли в горы, что было невозможно сделать во время землетрясения. Только после испытания мощного оружия темные подземные укрытия в пещерах могли сохранить человеку жизнь без фатальных последствий. Супруга, к сожалению, увидела ядерное солнце, после чего сразу стала соляным столбом. На южном побережье есть много сооружений из такого материала или гипса, имеющих странные очертания. Ветер и иные природные мастера помогают им очиститься от вековой пыли, а дальше фигуры начинают напоминать застывших людей и животных. Подводя итоги вышеописанным событиям можно отметить, что сейчас большинство экспертов не сомневаются, что древние жители стали невинными жертвами экспериментов с внеземными технологиями, а также не имели пагубных наклонностей, в чем людей пытаются убедить священные тексты. К сожалению, пока невозможно найти веские доказательства космического вмешательства гуманоидов, но геологи тоже не способны выяснить природу произошедшей катастрофы.