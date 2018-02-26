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Королевским пингвинам угрожает голод из-за изменения климата, тревожатся ученые

Ученые опубликовали результаты исследований, гласящих, что в данное время королевские пингвины переживают кризисный период, связанный с недостаточным количеством пищи и отдаленностью его поисками.

Королевским пингвинам угрожает голод из-за изменения климата, тревожатся ученые


«Основная проблема заключается в том, что в Южном океане есть лишь только несколько островов, и не все они подходят для поддержания больших колоний размножения королевских пингвинов», - говорит Робин Кристофари, первый автор исследования, из Института Pluridisciplinaire Hubert Curie.

Королевские пингвины являются придирчивыми животными: чтобы сформировать колонию, где они могут спариваться, откладывать яйца, им нужна комфортная температура круглый год, зимний морской лед вокруг острова и гладкий пляж с песком или галька. Но, прежде всего, им нужен богатый и надежный источник пищи рядом, чтобы накормить своих птенцов.

На протяжении тысячелетий эта морская птица опиралась на Антарктический полярный фронт, апеллирующий фронт в Южном океане концентрировал огромное количество рыбы на относительно небольшой площади. Из-за изменения климата эта область дрейфует на юг, вдали от островов, где в настоящее время живут большинство пингвинов. Это обстоятельство вынуждает взрослых особей плавать все дальше в поисках пищи, а их потомство все дольше ожидает на берегу. Это исследование предсказывает, что в скором времени время голодания птенцов превысит время, потраченное родителями на поиски пищи, что в свою очередь может привести или к массовому вымиранию королевских пингвинов или же их миграции.

Используя информацию, спрятанную в геноме пингвина, исследовательская группа восстановила изменения во всемирной популяции королевских пингвинов в течение последних 50 000 лет и обнаружила, что прошлые климатические изменения, вызывая сдвиги в морских течениях, распределении морского льда и антарктическом полярном фронте местоположение, всегда были связаны с критическими эпизодами для пингвинов. Но животные, похоже, могут передвигаться на довольно длинные расстояния в поисках пищи, а также чтобы найти самые безопасные места размножения.

Но на этот раз впервые в истории пингвинов деятельность человека ведет к быстрым и необратимым изменениям в системе Земли. В дополнение к сильнейшим последствиям изменения климата в полярных регионах, Южный океан в настоящее время подвергается промышленному рыболовству, и пингвинам в скором времени может очень тяжело бороться за свою пищу. Трудно предсказать результат, но, несомненно, потери будут огромны.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 20:31
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