Ученые: Лечение заболеваний костного мозга напрямую зависит от длины теломер

В докладе, опубликованном 20 февраля в журнале «Труды Национальной академии наук», ученые поделились, что результаты тестирования длины теломер могут помочь выявить людей с повышенным риском сопряженных развития заболеваний. По словам Мэри Арманиос, доктора медицины, профессора онкологии Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, в группу обычно проявляющихся наследуемых заболеваний входят рубцевание легких, называемое легочным фиброзом, и поражение костного мозга.Ученые считают, что по меньшей мере 5000-10 000 американцев имеют нарушения, связанные с короткими теломерами. «Эти болезни затрагивают больше людей, чем даже некоторые типы лейкемии, – комментирует Мэри Арманиос. – Наша цель состояла в создании клинически надежного, доступного для врачей и их пациентов инструмента для стационарного измерения длины теломер».Теломеры защищают концы ДНК, как пластиковые трубки на концах шнурков. Обычно они сокращаются при старении. Состоящие из повторяющихся последовательностей ДНК, нормальные теломеры имеют достаточную длину, чтобы противостоять эрозии, которая возникает в течение жизни клетки. Клетки с очень короткими теломерами подвержены опасности. В дополнение к легочному фиброзу и разрушению костного мозга люди с короткими теломерами склонны к развитию эмфиземы, заболевания печени, миелодиспластического синдрома и некоторых видов рака.Разработанный в 2006 году канадским исследователем Питером Лансдорпом тест «flow-FISH» конкретно измеряет длину теломер в каждой клетке образца крови пациента.Исследователь Мэри Арманиос полагает, что «flow-FISH» поможет врачам налаживать курс лечения пациентов с определенными формами необъяснимых низких показателей крови.