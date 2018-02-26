Ученые нашли в красном вине свойства для борьбы с болезнями десен

Забродивший виноградный сок включает в себя полифенолы, а так же кофеиновую и кумариновую кислоты, которые обладают способностью защищать десны и зубы, причем на молекулярном уровне. Медикам удалось вырастить в условиях лаборатории ткани зубов и десен, которые послужили материалом для изучения воздействия на полученные ткани этих веществ.Результаты показали, что указанными кислотами значительно снижаются способности бактерий к образованию скоплений на тканях десен, что предохраняет зубы от появления и дальнейшего развития налета. Так же, уменьшается вероятность периодонтита и кариеса. Наилучший эффект получается при воздействии совместно с полезными видами бактериий, относящихся к виду Streptococcus dentisani. Данные представители являются пробиотиками и успешно используются в терапии при улучшении здоровья всей полости рта.Как отметили исследователи, окончательные выводы о пользе для зубов вина, еще делать рано. Использовать вино для полоскания рта, надеясь на снижение риска развития кариеса, специалисты не рекомендуют, как и превышать нормы потребления данного алкогольного напитка. Не стоит забывать про исследования британских ученых, на основании которых доказано, что на эмаль зубов красное вино влияет негативно.