Ученые разработали новые наночастицы для отслеживания развития и лечения рака

О научной работе, в которой впервые сообщается о люминесценции металлоорганических материалов, или MOF, в перспективе долгосрочного биоизображения, идет речь в статье химика Дорины Саввы Галлис. Флуоресцентно-меченые опухоли и другие специфические типы клеток – часть нового метода «внутренней» визуализации.Рентгеновские лучи и ультразвуки – стандартные методы биообработки, используемые для диагностики заболеваний, однако они имеют свои ограничения и непригодны для лечения.MOF – это группа химических веществ с большим потенциалом, который можно применить для визуализации и лечения таких заболеваний, как рак. Пока MOF используют в других областях, например, для захвата радиоактивных газов отработанного ядерного топлива, очистки загрязненной воды и даже безопасного хранения газообразного водорода.В живых клетках наночастицы MOF, разработанные Sandia, светятся красным или инфракрасным излучением в течение как минимум двух дней.Инфракрасный свет, обладающий более длинными волнами, особенно полезен для «внутренней» визуализации, потому что может проникать сквозь кожу, ткани и даже кость, не повреждая их, и предоставляет максимально четкие изображения, чем поделилась Савва Галлис.Биохимик Меган Дайли и биоаналитический химик Джери Тимлин провели визуализацию живых клеток с помощью специализированного гиперспектрального конфокального флуоресцентного микроскопа. Ученые доказали, что частицы MOF отлично подходят для долгосрочных исследований биоизображения клеток млекопитающих, но их еще необходимо оптимизировать.«Мы очень рады, что начальные исследования прошли успешно, в дальнейшем наша команда намерена исследовать глубину проникновения веществ, эффективность люминесценции и, в конечном счете, актуальность для визуализации в живых организмах», – сказала Савва Галлис.Исследование является частью масштабного проекта по разработке адаптируемых, безопасных и одновременно эффективных мер реагирования на биологические угрозы и новые патогены. Отслеживание наночастиц – важнейшая часть данного проекта.