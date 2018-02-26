Витас вновь удивил фанатов неоднозначным снимком

Виталий опубликовал фотографию в одних плавках. Кроме этого, в подписи к снимку Витас призвал: «Прикладывайтесь». Подписчикам показалось данное предложение звезды недостойным, а также немного пошлым. На публикации артист запечатлён на пляже. Но на фото нельзя увидеть ничего, кроме ног и плавок исполнителя песен. Витас не уточнил, на каком именно курорте он в данное время отдыхает. Большинство фолловеров возмутил сам снимок и подпись к нему. Пост артиста в течение девяти часов сумел собрать более 1,5 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 350 возмущённых комментариев от фанатов звезды.Стоит напомнить, что неоднозначные публикации Витас обнародует далеко не первый раз. Недавно в его блоге появилась фотография, на которой певец изображен лежа на диване в одном нижнем белье.