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Витас вновь удивил фанатов неоднозначным снимком

Композитор и популярный певец Витас снова обнародовал публикацию в своём микроблоге Instagram. Этот снимок вызвал неоднозначную реакцию у фанатов знаменитости.

Витас вновь удивил фанатов неоднозначным снимком

Виталий опубликовал фотографию в одних плавках. Кроме этого, в подписи к снимку Витас призвал: «Прикладывайтесь». Подписчикам показалось данное предложение звезды недостойным, а также немного пошлым. На публикации артист запечатлён на пляже. Но на фото нельзя увидеть ничего, кроме ног и плавок исполнителя песен. Витас не уточнил, на каком именно курорте он в данное время отдыхает. Большинство фолловеров возмутил сам снимок и подпись к нему. Пост артиста в течение девяти часов сумел собрать более 1,5 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 350 возмущённых комментариев от фанатов звезды.

Витас вновь удивил фанатов неоднозначным снимком

Стоит напомнить, что неоднозначные публикации Витас обнародует далеко не первый раз. Недавно в его блоге появилась фотография, на которой певец изображен лежа на диване в одном нижнем белье.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:57
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