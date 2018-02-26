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НАТО перестало сотрудничать с Россией в области военного дела

По словам Александра Грушко, который является заместителем руководителя Министерства иностранных дел РФ, НАТО перестало сотрудничать с Россией по вопросам военного дела.

НАТО перестало сотрудничать с Россией в области военного дела


Так Грушко сказал, что сейчас представители НАТО продолжают проводить работы по укреплению своих военных позиций с восточного фланга, при этом заместитель отметил отсутствие угрозы, к которой готовится Альянс. Таким образом, военное объединение перестало сотрудничать с РФ по тем вопросам, которые могут быть важными для двух сторон.

Помимо этой новости Грушко рассказал о том, как проходит подготовка к следующему мероприятию Совета РФ – НАТО. Напомним, что последний раз Совет проводился в середине прошлого лета.

В целом представители НАТО утверждают, что Альянсу следует и дальше вести диалог с Россией по вопросам военного дела. Тем не менее, по словам Грушко, это всего лишь высказывания, которые не подкрепляются необходимыми действиями.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:40
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