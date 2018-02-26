НАТО перестало сотрудничать с Россией в области военного дела

Так Грушко сказал, что сейчас представители НАТО продолжают проводить работы по укреплению своих военных позиций с восточного фланга, при этом заместитель отметил отсутствие угрозы, к которой готовится Альянс. Таким образом, военное объединение перестало сотрудничать с РФ по тем вопросам, которые могут быть важными для двух сторон.Помимо этой новости Грушко рассказал о том, как проходит подготовка к следующему мероприятию Совета РФ – НАТО. Напомним, что последний раз Совет проводился в середине прошлого лета.В целом представители НАТО утверждают, что Альянсу следует и дальше вести диалог с Россией по вопросам военного дела. Тем не менее, по словам Грушко, это всего лишь высказывания, которые не подкрепляются необходимыми действиями.