НАТО перестало сотрудничать с Россией в области военного дела
По словам Александра Грушко, который является заместителем руководителя Министерства иностранных дел РФ, НАТО перестало сотрудничать с Россией по вопросам военного дела.
Так Грушко сказал, что сейчас представители НАТО продолжают проводить работы по укреплению своих военных позиций с восточного фланга, при этом заместитель отметил отсутствие угрозы, к которой готовится Альянс. Таким образом, военное объединение перестало сотрудничать с РФ по тем вопросам, которые могут быть важными для двух сторон.
Помимо этой новости Грушко рассказал о том, как проходит подготовка к следующему мероприятию Совета РФ – НАТО. Напомним, что последний раз Совет проводился в середине прошлого лета.
В целом представители НАТО утверждают, что Альянсу следует и дальше вести диалог с Россией по вопросам военного дела. Тем не менее, по словам Грушко, это всего лишь высказывания, которые не подкрепляются необходимыми действиями.
Так Грушко сказал, что сейчас представители НАТО продолжают проводить работы по укреплению своих военных позиций с восточного фланга, при этом заместитель отметил отсутствие угрозы, к которой готовится Альянс. Таким образом, военное объединение перестало сотрудничать с РФ по тем вопросам, которые могут быть важными для двух сторон.
Помимо этой новости Грушко рассказал о том, как проходит подготовка к следующему мероприятию Совета РФ – НАТО. Напомним, что последний раз Совет проводился в середине прошлого лета.
В целом представители НАТО утверждают, что Альянсу следует и дальше вести диалог с Россией по вопросам военного дела. Тем не менее, по словам Грушко, это всего лишь высказывания, которые не подкрепляются необходимыми действиями.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:40