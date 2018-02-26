В пусковой установке для ракеты SLS за 1 млрд. долларов нашли дефект
Стало известно, что в пусковой установке для ракеты-носителя SLS был найден дефект, который может привести к серьезной аварии. Специалисты NASA сообщают о том, что в установке обнаружили уклон, который может свести к нулю все усилия конструкторов по работе с системой SLS.
На данный момент инженеры пытаются решить эту проблему. Не исключается вариант единого запуска SLS с пусковой платформы, после которого эксперты начнут устранять дефекты, при этом NASA придется выложить еще одну немалую сумму на реконструкцию системы.
Пока что никто не говорит о каких-то крайностях, но повод для беспокойства уже есть. Он заключается, по крайней мере, в денежных вложениях. Изначально на строительство Mobile Launcher было выделено 234 млн. долларов, но затем пришлось провести ремонтные работы на 678 млн.
Первый запуск SLS намечен на следующий год и к этому времени может произойти еще одна модернизация. Так NASA готовится предоставить на это дело еще 300 миллионов долларов.
На данный момент инженеры пытаются решить эту проблему. Не исключается вариант единого запуска SLS с пусковой платформы, после которого эксперты начнут устранять дефекты, при этом NASA придется выложить еще одну немалую сумму на реконструкцию системы.
Пока что никто не говорит о каких-то крайностях, но повод для беспокойства уже есть. Он заключается, по крайней мере, в денежных вложениях. Изначально на строительство Mobile Launcher было выделено 234 млн. долларов, но затем пришлось провести ремонтные работы на 678 млн.
Первый запуск SLS намечен на следующий год и к этому времени может произойти еще одна модернизация. Так NASA готовится предоставить на это дело еще 300 миллионов долларов.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:03