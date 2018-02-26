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В пусковой установке для ракеты SLS за 1 млрд. долларов нашли дефект

Стало известно, что в пусковой установке для ракеты-носителя SLS был найден дефект, который может привести к серьезной аварии. Специалисты NASA сообщают о том, что в установке обнаружили уклон, который может свести к нулю все усилия конструкторов по работе с системой SLS.

В пусковой установке для ракеты SLS за 1 млрд. долларов нашли дефект


На данный момент инженеры пытаются решить эту проблему. Не исключается вариант единого запуска SLS с пусковой платформы, после которого эксперты начнут устранять дефекты, при этом NASA придется выложить еще одну немалую сумму на реконструкцию системы.

Пока что никто не говорит о каких-то крайностях, но повод для беспокойства уже есть. Он заключается, по крайней мере, в денежных вложениях. Изначально на строительство Mobile Launcher было выделено 234 млн. долларов, но затем пришлось провести ремонтные работы на 678 млн.
Первый запуск SLS намечен на следующий год и к этому времени может произойти еще одна модернизация. Так NASA готовится предоставить на это дело еще 300 миллионов долларов.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:03
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