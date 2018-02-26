В пусковой установке для ракеты SLS за 1 млрд. долларов нашли дефект

На данный момент инженеры пытаются решить эту проблему. Не исключается вариант единого запуска SLS с пусковой платформы, после которого эксперты начнут устранять дефекты, при этом NASA придется выложить еще одну немалую сумму на реконструкцию системы.Пока что никто не говорит о каких-то крайностях, но повод для беспокойства уже есть. Он заключается, по крайней мере, в денежных вложениях. Изначально на строительство Mobile Launcher было выделено 234 млн. долларов, но затем пришлось провести ремонтные работы на 678 млн.Первый запуск SLS намечен на следующий год и к этому времени может произойти еще одна модернизация. Так NASA готовится предоставить на это дело еще 300 миллионов долларов.