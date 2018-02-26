В Новосибирске прозвучит трёхсотлетняя виолончель Антонио Страдивари

На сцене филармонии выступить известный виолончелист Пабло Феррандес из Испании в день своего рождения, а дирижером концерта станет Лио Куокман, прославившийся победой на конкурсе им. Евгения Светланова во Франции. Критики всего мира замечают его профессионализм и чувство контроля.Пабло Феррандес уже известен в России, так как в 2015 году стал победителем на международном конкурсе Чайковского. Слушатели смогут насладиться программой «С двойным шармом», в которую войдут произведения Гайдна, Глинки и Чайковского. Но изюминкой программы станет исполнения всех произведений на трехсотлетней виолончели Страдивари.