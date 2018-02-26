Машина времени Сэмюеля Уорнера спрятана на Бромптонском кладбище в Лондоне

Изобретатель появился на свет в 1794 г, а дальше, будучи юношей, увлекся научными разработками. Он изобрел “невидимую торпеду”, способную поразить корабль и разнести его на мелкие кусочки. Таким чудом заинтересовался военный историк Джон Нокс Лоутон, но автор оценил его в большую сумму и результат сделки остается неизвестным.Затем его другом стал наследник архитектора Джозеф Бономи, увлекающийся египетскими манускриптами. Он нашел в одном тексте описание машины времени вместе с другими тайнами перемещения во времени, после чего британец решил построить на кладбище секретные проходы в виде склепов. Ученый умер при загадочных обстоятельствах, но эксперты не нашли гробницы с его именем. Возможно, он просто воспользовался своим шедевром и находится в ином мире, а также оставил потомкам портал, позволяющий совершить телепортацию.