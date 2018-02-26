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Бывшая ведущая Первого канала Екатерина Андреева уехала из России

Знаменитая экс-телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева уехала из России. На данный момент она на Мальдивах проводит долгожданный отпуск.

Бывшая ведущая Первого канала Екатерина Андреева уехала из России

Андреева в своём микроблоге Instagram обнародовала видеоролик, на котором запечатлено, как она, катаясь на катере, делится своими впечатлениями от отдыха. Фанаты Екатерины искренне порадовались за свою любимицу. Поклонники отметили, что видеть её на отдыхе «настоящую» очень приятно, так как она «самый лучший рассказчик и путешественник». Некоторые фолловеры пожелали теледиве, чтобы она на острове не забывала касательно интересных репортажей. Видео в течение восемнадцати часов сумело собрать около 63 тысяч отметок «Мне нравится» и более 300 комментариев от фолловеров знаменитой телеведущей.

Стоит напомнить, что Андрееву в выпусках вечерней новостной программы «Время», зритель больше не увидит, потому что её заменил заместитель гендиректора канала Кирилл Клейменов.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:35
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