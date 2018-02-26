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Ученые: Анализ гидротермальных источников покажет возможность жизни на луне Юпитера Европе

Ледяная луна Юпитера Европа является главной целью исследований в области астробиологии, поскольку она предлагает возможную среду обитания. Под ее ледяной коркой толщиной 10 км находится океан жидкой воды глубиной более 100 км. Энергия, получаемая от гравитационного взаимодействия Луны с Юпитером, держит этот океан теплым.

Ученые: Анализ гидротермальных источников покажет возможность жизни на луне Юпитера Европе


Теоретические исследования для оценки микробной живучести Европы с использованием данных, собранных из аналогичных сред на Земле, были проведены группой бразильских исследователей, связанных с Университетом Сан-Паулу (USP). Они опубликовали свой отчет в Научных отчетах.

«Мы изучили возможные эффекты биологически полезного источника энергии на Европе на основе информации, полученной из аналогичной окружающей среды на Земле», - сказал Дуглас Галанте, исследователь Университета Сан-Паулу.

Хотя температура на поверхности Европы близка к абсолютному нулю, в ее ядре присутствует огромное количество тепловой энергии, что является следствием взаимодействия Европы с мощной силой Юпитера, что приводит к тому, что орбита спутника является чрезвычайно эллиптичной. Таким образом, Европа вращается либо очень близко, либо далеко от газового гиганта. Луна испытывает геометрическую деформацию в результате огромной приливной силы Юпитера. Энергия, выделяемая переменными состояниями удлинения и релаксации, делает подземную поверхность Европы способной размещать океан жидкой воды.

Согласно исследованию, наряду с радионуклидами, пирит является важнейшим ингредиентом, присутствие которого незаменимо для жизни в Европе. «Одно из предложений, вытекающих из нашего исследования, заключается в том, что следы пирита следует рассматривать как часть любой оценки обитаемости небесного тела», - сказал Галанте. Шансы на поиск пирита в гипотетической миссии в Европу хороши, поскольку серы (S) и железо (Fe) являются элементами, находящимися в изобилии по всей Солнечной системе.

Среда океанов Европы очень похожа на условия, существовавшие на примитивной Земле в течение первых миллиардов лет. Поэтому изучение Европы сегодня в какой-то мере напоминает возврат к прошлому на нашей планете. Исследование также является воротами для понимания происхождения и эволюции жизни во Вселенной.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 15:31
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