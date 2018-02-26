Украинские студенты и сотрудники НМУ имени А.А. Богомольца объявили забастовку

В сообщении говориться, что начиная с сегодняшнего дня все здания университета не будут доступны для посещения, при этом исключением являются клиники, в которые ходят лечиться люди. Также на время забастовки все занятия в университете будут прекращены.Известно, что такое мероприятие поддержали все университетские образования. Так в списке участников оказались члены студенческого парламента НМУ имени А.А. Богомольца, объединения «Студенческое доверие», студенческого профкома и актива. Также поддержали инициативу деканы, проректоры и члены профкома университета.Протестующие требуют отставки министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее заместителей, а также они просят вмешаться в ситуацию президента Порошенко и премьер-министра Гройсмана.