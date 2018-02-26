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Украинские студенты и сотрудники НМУ имени А.А. Богомольца объявили забастовку

На официальной странице Национального медицинского университета имени Богомольца в Facebook появилась новость о том, что студенты и трудовой коллектив учреждения объявили бессрочную забастовку. Так они решили противостоять незаконным действиям и вмешательствам со стороны представителей Министерства здравоохранения Украины.

Украинские студенты и сотрудники НМУ имени А.А. Богомольца объявили забастовку


В сообщении говориться, что начиная с сегодняшнего дня все здания университета не будут доступны для посещения, при этом исключением являются клиники, в которые ходят лечиться люди. Также на время забастовки все занятия в университете будут прекращены.

Известно, что такое мероприятие поддержали все университетские образования. Так в списке участников оказались члены студенческого парламента НМУ имени А.А. Богомольца, объединения «Студенческое доверие», студенческого профкома и актива. Также поддержали инициативу деканы, проректоры и члены профкома университета.

Протестующие требуют отставки министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее заместителей, а также они просят вмешаться в ситуацию президента Порошенко и премьер-министра Гройсмана.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:28
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