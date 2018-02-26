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Lenovo анонсировала алюминиевые ноутбуки-трансформеры Yoga 730 и Yoga 530

Lenovo на MWC 2018 представила новые ноутбуки. Трансформер Yoga 730 предлагается в двух вариантах: на 13,3 /15,6 дюйма.

Lenovo анонсировала алюминиевые ноутбуки-трансформеры Yoga 730 и Yoga 530

При этом экрана составит Full HD либо 4K. Более компактная модель оснащается графическим ядром Intel. А вот более крупная версия имеет карту Nvidia GeForce GTX 1050. В основе ноутбука лежат процессоры Intel Core восьмой генерации вплоть до Core i7. ОЗУ составляет 4,8 либо 16 Гб. SSD с интерфейсом PCIe имеет ёмкость 128 Гб – 1 Тб. Версии имеют динамики JBL, систему микрофонов (поддержка Amazon Alexa), сканер отпечатков пальцев, порты USB Type-C/Thunderbolt 3. Имеется поддержка пера типа Active Pen 2.

Версия Yoga 530 на 14 дюймов тоже трансформируется. Экран имеет разрешение Full HD либо HD. Корпус устройства алюминиевый, процессор Core восьмой генерации. SSD имеет объём 512 Гб. Время автономной работы – 10 ч. Имеется система быстрой подзарядки, поддержка пера Active Pen. Yoga 730 стоит 999 евро, Yoga 530 от 549 евро.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:50
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