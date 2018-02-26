Власти Индии будут оплачивать своим бедным женщинам пластику груди

Все операции будут проводиться в стенах Клиники бесплатной пластической хирургии при государственном медицинском колледже Стэнли, учредителем которой выступает Министерство здравоохранения штата Тамилнад. Таким образом, все небогатые женщины Индии смогут сделать себе пластическую операцию на груди совершенно бесплатно.Руководитель Минздрава штата Тамилнад доктор Виджая Баскар сказал, что бедные женщины тоже имеют право на пластическую хирургию и если им не помогать в этом, то они будут загонять себя в долги, рискуя своим здоровьем.Несмотря на такую благородную инициативу, некоторые эксперты считают, что вместо операций для красоты следовало бы заняться более важными делами, к примеру, операциями, которые могут спасти жизнь.