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Новые костюмы для астронавтов позволят наблюдать за их психологическим состоянием с помощью датчиков

Американские ученые занимаются разработкой новых костюмов с технологиями S3. Это позволит с помощью датчиков наблюдать за психологическим состоянием астронавтов, считывая эмоции во время полета.

Приборы следят за их здоровьем, регулируя обстановку, чтобы космические путешественники смогли ощутить комфорт во время исследования планет или космического туризма. Раньше аналогичная технология уже была разработана, но она неудобна из-за громоздкости. Новинка не занимает много места, однако позволяет информации поступать без перебоев.

Новые костюмы для астронавтов позволят наблюдать за их психологическим состоянием с помощью датчиков


Астронавты часто сталкиваются с невесомостью, вынуждены заниматься спортом в непривычном состоянии и часто страдают от нехватки сна или клаустрофобии. Также напряженный рабочий график негативно отражается на состоянии организма, но в таких костюмах члены экипажа смогут поддерживать гармонию между телом и психикой.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:48
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