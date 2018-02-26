Саша Черно решила поспорить с хейтерами

Возлюбленная Иосифа Оганесяна заявила, что ее жизнь – ее личное дело и откровенно не понимает, чем вызвала такую ненависть со стороны пользователей.Девушка считает себя борцом за правду и справедливость, и подробно ответила на все обвинения. Плотное телосложение и любовь к еде Саша назвала своим личным делом. А объемные одежды объяснила желанием согреться.По поводу запаха, она ответила, что это полная чушь, так как ходит в душ ежедневно. Зато Черно отметила, что не употребляет алкоголь, соблюдает нормы морали и искренне недоумевает, за что ее можно ненавидеть.Впрочем, Саша решила, что весь негатив в Сети это элементарная зависть и пожелала всем добра.