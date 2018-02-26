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Роман Гриценко удостоился от Марго Овсянниковой звания гулящего парня

Участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова заявила, что многие считают Романа Гриценко гулящим парнем.

Зрители телестройки не были особо удивлены такому заявлению, так как парень действительно слишком часто прыгал из постели в постель, а однажды даже объявил себя кумиром миллионов женщин.

Роман Гриценко удостоился от Марго Овсянниковой звания гулящего парня

Пользователи припомнили, что популярен Роман Гриценко стал лишь после попытки закрутить роман с мегазвездой Ольгой Бузовой, ради которой даже ушел от Лизы Триандафилиди.

Впрочем, сами участники телестройки считают его просто гулящим парнем, особенно после откровений Марго Овсянниковой, которая имела интрижку с Романом.

Марго рассказала, что после «волшебства» у них с Гриценко остались дружеские отношения, но она его больше не рассматривает как своего парня. Девушка объяснила, что она готова к семейным отношениям уже через 3-4 года, тогда как 23-летний Роман намерен остепениться лишь к 30 годам.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:07
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