Роман Гриценко удостоился от Марго Овсянниковой звания гулящего парня

Зрители телестройки не были особо удивлены такому заявлению, так как парень действительно слишком часто прыгал из постели в постель, а однажды даже объявил себя кумиром миллионов женщин.Пользователи припомнили, что популярен Роман Гриценко стал лишь после попытки закрутить роман с мегазвездой Ольгой Бузовой, ради которой даже ушел от Лизы Триандафилиди.Впрочем, сами участники телестройки считают его просто гулящим парнем, особенно после откровений Марго Овсянниковой, которая имела интрижку с Романом.Марго рассказала, что после «волшебства» у них с Гриценко остались дружеские отношения, но она его больше не рассматривает как своего парня. Девушка объяснила, что она готова к семейным отношениям уже через 3-4 года, тогда как 23-летний Роман намерен остепениться лишь к 30 годам.